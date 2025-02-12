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35-річний житель міста Рахів влаштував бізнес на ухилянтах. Чоловік брав з них по 11 тисяч доларів та допомагав перетнути кордон

Про це повідомляє поліція Закарпатської області, передає RegioNews.

Правоохоронці напередодні затримали двох жителів селища Великий Бичків, віком 17 та 18 років. З’ясувалося, що вони незаконно переправляли через кордон військовозобов’язаних чоловіків. Тепер поліція знайшла основного організатора цієї схеми. Ним виявився 35-річний житель міста Рахів. Сам він займався пошуком "клієнтів", а також розподілом злочинного прибутку (з кожного "клієнта" він брав близько 11 тисячі доларів США).

Затримали організатора схеми "на гарячому", коли він зустрічався зі своїм "клієнтом" в Івано-Франківській області. З’ясувалося, що до прикордоння із сусідньої області клієнта доправив сам фігурант на власному авто. При цьому він дав "клієнту" карту з детальним маршрутом обходу блокпостів через лісову місцевість.

Нагадаємо, раніше на Дніпропетровщині викрили поліцейського, який взяв хабар в ухилянта. Виявилося, що військовозобов’язаний чоловік заплатив йому за видалення даних з бази розшуку ТЦК та СП. За свої "послуги" правоохоронець отримав 1,5 тисячі доларів США.