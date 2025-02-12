06:11  11 лютого
Українські бійці знищили на Запорізькому напрямку російський "Сонцепьок"
06:42  11 лютого
На Київщині у лісосмузі знайшли частину російської касетної авіабомби
01:08  11 лютого
У Тернополі після кесаревого розтину помер новонароджений хлопчик: поліція веде розслідування
UA | RU
UA | RU
12 лютого 2025, 02:30

Возив ухилянтів до кордону на власному авто: на Закарпатті поліція викрила організатора чергової схеми

12 лютого 2025, 02:30
Читайте также на русском языке
Фото: Нацполіція
Читайте также
на русском языке

35-річний житель міста Рахів влаштував бізнес на ухилянтах. Чоловік брав з них по 11 тисяч доларів та допомагав перетнути кордон

Про це повідомляє поліція Закарпатської області, передає RegioNews.

Правоохоронці напередодні затримали двох жителів селища Великий Бичків, віком 17 та 18 років. З’ясувалося, що вони незаконно переправляли через кордон військовозобов’язаних чоловіків. Тепер поліція знайшла основного організатора цієї схеми. Ним виявився 35-річний житель міста Рахів. Сам він займався пошуком "клієнтів", а також розподілом злочинного прибутку (з кожного "клієнта" він брав близько 11 тисячі доларів США).

Затримали організатора схеми "на гарячому", коли він зустрічався зі своїм "клієнтом" в Івано-Франківській області. З’ясувалося, що до прикордоння із сусідньої області клієнта доправив сам фігурант на власному авто. При цьому він дав "клієнту" карту з детальним маршрутом обходу блокпостів через лісову місцевість.

Нагадаємо, раніше на Дніпропетровщині викрили поліцейського, який взяв хабар в ухилянта. Виявилося, що військовозобов’язаний чоловік заплатив йому за видалення даних з бази розшуку ТЦК та СП. За свої "послуги" правоохоронець отримав 1,5 тисячі доларів США.

поліція ухилення від мобілізації
В Україні ліквідували нові "схеми для ухилянтів": серед організаторів – росіянка, яка видавала себе за чоловіка
11 лютого 2025, 20:40
Суд виніс вирок жителю Волині, який за гроші реєстрував на чоловіків чужих дітей
11 лютого 2025, 18:23
Відмовився взяти повістку: жителя Львівщини приговорили до ув'язнення через ухилення від мобілізації
11 лютого 2025, 16:50
Всі новини »
07 лютого 2025
Що втрачають регіони України без підтримки USAID
Велика частина українського суспільства обговорює, як вплине на подальший розвиток країни призупинення співпраці з Агентством США з міжнародного розвитку (USAID). Дуже багато як урядових, так і неуряд...
06 лютого 2025
Дмитро Білоцерковець, найближчий соратник мера Києва Віталія Кличка, – про конфлікт з ОП та майбутні вибори
Дмитро Білоцерковець – співголова фракції "УДАР" в Київраді, радник мера столиці Віталія Кличка – розказав в інтерв'ю виданню RegioNews про те, чи готується політична сила мера Кличка йти на вибори, ч...
03 лютого 2025
Конфлікт між мерією Києва та КМВА – хто в столиці влада?
​​​​​​​Обмін різкими заявами між міським головою Києва Віталієм Кличком та новопризначеним головою Київської міської військової адміністрації Тимуром Ткаченко – це не просто ще один епізод вже звичног...
31 січня 2025
Викладачів університету Карпенка-Карого звинувачують у домаганнях до студенток: усі подробиці нового секс-скандалу
Перший місяць 2025 року став справжнім жахом для легендарного університету ім. Карпенка-Карого, який свого часу закінчили багато відомих українських акторів. Здебільшого в соціальних мережах студенти ...
На Львівщині викрили підпільний покер-клуб
12 лютого 2025, 03:22
У Дніпрі чоловік накинувся на власну дружину з ножем
12 лютого 2025, 03:05
Розвідники знищили військову техніку та понад 40 російських піхотинців
12 лютого 2025, 02:45
На Полтавщині вибухотехніки бойові частини ворожих дронів
12 лютого 2025, 02:17
За кордон за $12 000: у Львові затримали організатора каналу переправлення чоловіків
12 лютого 2025, 01:40
Воїни ССО знищили російську техніку та ліквідували 14 окупантів
12 лютого 2025, 01:21
П'яний водій злетів у кювет: на Волині чоловіка засудили за смертельну ДТП
12 лютого 2025, 01:04
На Миколаївщині судитимуть чоловіка, який неодноразово ґвалтував свою падчерку
12 лютого 2025, 00:56
Окупанти скинули КАБи на Сумщину: загинули цивільні
12 лютого 2025, 00:40
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Всі відео »
Що втрачають регіони України без підтримки USAID
Дмитро Білоцерковець, найближчий соратник мера Києва Віталія Кличка, – про конфлікт з ОП та майбутні вибори
Всі публікації »
Вадим Денисенко
Максим Жорін
Сергій Висоцький
Всі блоги »