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11 лютого 2025, 18:23

Суд виніс вирок жителю Волині, який за гроші реєстрував на чоловіків чужих дітей

11 лютого 2025, 18:23
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фото: поліція
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За неодноразову організацію незаконного переправлення чоловіків через кордон суд покарав 33-річного жителя Волинської області позбавленням волі на сім років і сім місяців

Про це повідомили в прокуратурі Волині, передає RegioNews.

За даними слідства, чоловік разом зі спільником за 1500 доларів США реєстрував на військовозобов'язаних чужих дітей. Таким чином чоловіки ставали "багатодітними" і могли перетнути кордон.

За цією схемою, як зазначають у прокуратурі, у країни ЄС виїхали четверо чоловіків. Втікачі погодилися бути вписаними у свідоцтва про народження одного, двох чи трьох чужих дітей.

Як зазначили в поліції Волині, спільник засудженого, 55-річний житель Луцької громади, нині перебуває у розшуку.

Нагадаємо, раніше на Волині прикордонники затримали двох чоловіків, які збиралися втекти за кордон.

Також нещодавно у пункті пропуску на Волині прикордонники виявили міжнародний рейсовий автобус, який перевозив чоловіків у спеціально обладнаних сховках.

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