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07 лютого 2025, 21:10

За видалення з бази розшуку ТЦК: на Дніпропетровщині викрили поліцейського, який взяв хабар в ухилянта

07 лютого 2025, 21:10
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Фото: прокуратура
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Стало відомо, що поліцейський з Дніпропетровщині взяв хабар. За ці кошти він повинен був видалити дані військовозобов'язаного чоловіка з розшуку ТЦК

Про це повідомляє Прокуратура Дніпропетровської області, передає RegioNews.

Правоохоронці викрили дільничного офіцера поліції Дніпровського районного управління поліції на хабарі. Виявилося, що він отримав 1 500 доларів від чоловіка призовного віку. За цей хабар поліцейський повинен був видалити "клієнта" з бази розшуку ТЦК та СП (військомату).

"У ході обшуків вилучено гроші, документацію, мобільні телефони. Наразі вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу", - повідомили в прокуратурі.

Нагадаємо, раніше на Одещині затримали 46-річного місцевого жителя, який заробляв на чоловіках призовного віку. Він брав з них 4 500 доларів та обіцяв "вплинути на ТЦК".

Також на Волині викрили місцевого жителя з двома водіями. Виявилося, що вони ховали в автобусах військовозобов'язаних чоловіків та незаконно вивозили їх за кордон.

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