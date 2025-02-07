Фото: прокуратура

Стало відомо, що поліцейський з Дніпропетровщині взяв хабар. За ці кошти він повинен був видалити дані військовозобов'язаного чоловіка з розшуку ТЦК

Про це повідомляє Прокуратура Дніпропетровської області, передає RegioNews.

Правоохоронці викрили дільничного офіцера поліції Дніпровського районного управління поліції на хабарі. Виявилося, що він отримав 1 500 доларів від чоловіка призовного віку. За цей хабар поліцейський повинен був видалити "клієнта" з бази розшуку ТЦК та СП (військомату).

"У ході обшуків вилучено гроші, документацію, мобільні телефони. Наразі вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу", - повідомили в прокуратурі.

Нагадаємо, раніше на Одещині затримали 46-річного місцевого жителя, який заробляв на чоловіках призовного віку. Він брав з них 4 500 доларів та обіцяв "вплинути на ТЦК".

Також на Волині викрили місцевого жителя з двома водіями. Виявилося, що вони ховали в автобусах військовозобов'язаних чоловіків та незаконно вивозили їх за кордон.