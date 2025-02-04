На Київщині лісник знайшов бойову частину російського дрона
У Київській області лісник натрапив на підозрілий предмет, схожий на частину дрона. Чоловік повідомив про знахідку фахівців
Про це повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій, передає RegioNews
Піротехніки встановили, що це бойова частина безпілотного літального апарату "Герань-2".
Небезпечний елемент вилучили та доправили для подальшого знищення у встановленому порядку.
ДСНС закликає громадян у разі виявлення підозрілих предметів не наближатися до них та негайно повідомити за номером 101.
Нагадаємо, сьогодні,після нічної атаки, росіян в Печерському районі столиці на кількох поверхах 18-поверхової недобудови виявлені уламки ворожого дрона.
Раніше ми повідомляли, що на Сумщині знешкодили бойову частину ворожого дрона, яка не вибухнула.