На Київщині лісник знайшов бойову частину російського дрона

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У Київській області лісник натрапив на підозрілий предмет, схожий на частину дрона. Чоловік повідомив про знахідку фахівців

Про це повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій, передає RegioNews

Піротехніки встановили, що це бойова частина безпілотного літального апарату "Герань-2".

Небезпечний елемент вилучили та доправили для подальшого знищення у встановленому порядку.

ДСНС закликає громадян у разі виявлення підозрілих предметів не наближатися до них та негайно повідомити за номером 101.

Нагадаємо, сьогодні,після нічної атаки, росіян в Печерському районі столиці на кількох поверхах 18-поверхової недобудови виявлені уламки ворожого дрона.

Раніше ми повідомляли, що на Сумщині знешкодили бойову частину ворожого дрона, яка не вибухнула.