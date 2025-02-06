Ночували в горах: на Закарпатті заблукали 5 мотоциклістів

фото: ДСНС України у Закарпатській області

Про це повідомляє пресслужба ДСНС України у Закарпатській області, передає RegioNews.

Виявилося, що під час катання на мотоциклах у горах п'ятеро чоловіків втратили орієнтири на місцевості та заблукали. Дружина одного з них почала бити на сполох, оскільки її чоловік понад 10 годин не виходив на зв'язок.

Мандрівники — мешканці Мукачівщини 1983-1997 років народження — ще 2 лютого вирушили з ужгородського села Тур’я Поляна в напрямку села Збини. Дорогою в одного з туристів зламався мотоцикл. Приятелі вирішили пішки спуститися в селище Жденієво, де й переночували.

Вранці вони відремонтували мотоцикл та знову вирушили у мандри. Проте чоловіки не розрахували час та збилися зі шляху в сутінках. Їм довелося розкласти багаття та провести ніч у горах.

"О 07:05 4 лютого мандрівників було знайдено в урочищі Прилуки біля підніжжя гори Гостра і супроводжено до села Тур’я Поляна", — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше рятувальники знайшли туриста із Запоріжжя, який заблукав у Карпатах.