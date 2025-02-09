фото: ГСЧС Украины в Закарпатской области

Инцидент произошел вчера, 8 февраля, в Карпатах. Поиски продолжались почти сутки. Путешественника нашли сегодня

Об этом сообщает пресс-центр ГСЧС Украины в Закарпатской области, информирует RegioNews.

По имеющимся данным, во время прохождения туристического маршрута в горах заблудился 71-летний львовянин. Всего поход совершали 17 человек.

"В районе между горой Петрос и горной долиной Головческа от группы отстал один из туристов, однако его исчезновение заметили лишь через несколько часов. Связи с заблудшим нет", — говорится в сообщении.

Чрезвычайники обследовали маршрут до урочища Перемычка и часть маршрута в горную долину Рогнеска, но мужчину или его следы не обнаружили.

Поиски продолжались почти всю ночь. Утром в районе горной долины Головческа горные спасатели обнаружили следы туриста, ведущие в направлении Богданской долины. В 15.00 туриста нашли в удовлетворительном состоянии в районе урочища Лавка. Его сопроводили в ближайший населенный пункт.

Напомним, на Закарпатье во время катания на мотоциклах в горах пятеро мужчин потеряли ориентиры на местности и заблудились.