На Закарпатті прикордонників підозрюють у переправленні чоловіків за кордон

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У Закарпатській області співробітники СБУ провели спецоперацію, під час якої було затримано групу осіб, що займалася незаконним переправленням ухилянтів. Серед організаторів схеми можуть бути прикордонники

Про це в Телеграмі повідомив журналіст Віталій Глагола, передає RegioNews.

"СБУ затримала групу осіб в Ужгороді, які переправляли ухилянтів через кордон. Підозрюють причетність прикордонників", - йдеться у повідомленні.

Окрім затримань, правоохоронці провели обшуки у Чопському прикордонному загоні. За інформацією журналіста, до схеми причетні українські прикордонники.

Наразі встановлюється коло осіб серед військовослужбовців ДПСУ та їх керівництва, які могли бути задіяні в організації каналу переправлення. Готуються додаткові підозри та затримання.

Як повідомлялось, в Одеській області правоохоронець за 7000 доларів переправляв чоловіків до невизнаного Придністров'я.

Нагадаємо, правоохоронці заблокували чергову схему переправлення чоловіків призовного віку за кордон на Закарпатті. Зловмисники перевозили 13 чоловіків на дні вантажного автомобіля з піском.