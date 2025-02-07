На Закарпатті водій вантажівки намагався приховано вивезти чоловіка за кордон

фото: ДПСУ

У пункті пропуску «Ужгород» прикордонники зупинили вантажівку, водій якої намагався приховано від контролю вивезти чоловіка за кордон

Про це інформує Західне регіональне управління Держприкордонслужби України-Західний кордон, передає RegioNews.

Під час огляду транспортного засобу прикордонники спільно зі співробітниками СБУ виявили у кабіні водія, який прямував до Словаччини, невідому особу. Чоловік причаївся на місці відпочинку, аби перетнути кордон без проходження контрольних процедур.

За таку поїздку "пасажир" заплатив водію 14 000 доларів США.

Водія вантажівки затримали у порядку ст.208 КПК України. Йому повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення за ст.332 ККУ "Незаконне переправлення осіб через державний кордон України" та повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення за ч.3 ст.332 ККУ "Незаконне переправлення осіб через державний кордон України".

Чоловіка, який намагався незаконно перетнути державний кордон, оштрафують.

Нагадаємо, в Одеській області викрили співробітника правоохоронних органів, який за 7000 доларів переправляв чоловіків до Придністров'я.