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07 февраля 2025, 17:41

В Закарпатье водитель грузовика пытался скрытно вывезти мужчину за границу

07 февраля 2025, 17:41
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фото: ГНСУ
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В пункте пропуска «Ужгород» пограничники остановили грузовик, водитель которого пытался скрыто от контроля вывезти мужчину за границу

Об этом сообщает Западное региональное управление Госпогранслужбы Украины-Западная граница, передает RegioNews.

Во время осмотра транспортного средства пограничники совместно с сотрудниками СБУ обнаружили в кабине водителя, направлявшегося в Словакию, неизвестное лицо. Мужчина притаился на месте отдыха, чтобы пересечь границу без прохождения контрольных процедур.

За такую поездку "пассажир" заплатил водителю 14 000 долларов США.

Водитель грузовика задержан в порядке ст.208 УПК Украины. Ему поставлено в известность о подозрении в совершении уголовного правонарушения по ст.332 УКУ "Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины" и сообщено о подозрении в совершении уголовного правонарушения по ч.3 ст.332 УКУ "Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины".

Мужчину, пытавшегося незаконно пересечь государственную границу, оштрафуют.

Напомним, в Одесской области разоблачили сотрудника правоохранительных органов, который за 7000 долларов переправлял мужчин в Приднестровье.

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