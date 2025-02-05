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05 лютого 2025, 00:53

На Одещині правоохоронець за 7000 доларів переправляв чоловіків до невизнаного Придністров'я

05 лютого 2025, 00:53
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фото: ДБР
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В Одеській області викрили правоохоронця, який заробляв на переправленні через кордон чоловіків призовного віку

Про це повідомляє Держбюро розслідувань, передає RegioNews.

Правоохоронець шукав охочих уникнути мобілізації та пропонував їм допомогу у переправленні через кордон до невизнаного Придністров’я в обхід пунктів пропуску. Ціна допомоги складала 7000 доларів.

Фігурант обіцяв особисто вночі провести чоловіків до визначеного місця на кордоні, звідти показати як вони можуть перейти кордон самотужки. Він запевняв, що вже неодноразово проводив таким чином людей через кордон.

Ділка затримали 31 січня під час одержання попередньої оплати за обіцяну "послугу".

Правоохоронцю оголосили підозру. Вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу та відсторонення від посади.

Фігуранту загрожує до 9 років тюрми.

Нагадаємо, в Одесі затримали працівника ТЦК, який за 500-1000 доларів видаляв чоловіків із бази розшуку.

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