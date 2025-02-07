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У Берегівському районі Закарпатської області виявили автозаправну станцію, яка працювала без ліцензій на зберігання та роздрібний продаж пального

Про це повідомляє Бюро економічної безпеки, передає RegioNews.

Один із працівників АЗС, після закінчення терміну дії ліцензії, самовільно організував продаж незаконно виготовленого пального без відома роботодавця.

Під час перевірки правоохоронці вилучили понад 3500 літрів пального, обладнання для зберігання та інші матеріальні цінності, на які суд наклав арешт.

Фігуранту справи оголосили підозру. Досудове розслідування завершено, обвинувальний акт переданий до суду.

Нагадаємо, у грудні в Одеській області викрили незаконну мережу АЗС.