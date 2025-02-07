В Ужгороді троє дівчат отруїлися чадним газом під час приготування вечері

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Інцидент стався 5 лютого в одній із багатоповерхівок на вулиці Климпуша в Ужгороді. До лікарні з симптомами отруєння чадним газом госпіталізували трьох дівчат: одну 2003 та двох 2007 років народження

Про це повідомляє пресцентр ДСНС України у Закарпатській області, інформує RegioNews.

За наявними даними, потерпілі дівчата спільно винаймають квартиру. Того дня вони разом готували вечерю. Через деякий час в усіх трьох різко погіршилося самопочуття.

"Наразі 20-річна дівчина перебуває під наглядом лікарів Центральної міської клінічної лікарні, а її 17-річними товаришками опікуються медики міської дитячої клінічної лікарні", – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, у Львівській області вночі 2 лютого у пожежі у власному будинку загинула сім’я з трьох осіб.