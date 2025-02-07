11:05  06 февраля
ВСУ ночью поразили российский аэродром "Приморско-Ахтарский"
10:41  06 февраля
На Буковине "строители" обманули инвесторов на 280 миллионов гривен
10:33  06 февраля
Удар по рынку "Барабашово" в Харькове: появились фото последствий
UA | RU
UA | RU
07 февраля 2025, 03:05

В Ужгороде три девушки отравились угарным газом во время приготовления ужина

07 февраля 2025, 03:05
Читайте також українською мовою
иллюстративное фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Инцидент произошел 5 февраля в одной из многоэтажек по улице Климпуша в Ужгороде. В больницу с симптомами отравления угарным газом госпитализировали трех девушек: одну 2003 и двух 2007 годов рождения

Об этом сообщает пресс-центр ГСЧС Украины в Закарпатской области, информирует RegioNews.

По имеющимся данным, потерпевшие девушки совместно снимают квартиру. В тот день они вместе готовили ужин. Через некоторое время у всех троих резко ухудшилось самочувствие.

"Сейчас 20-летняя девушка находится под наблюдением врачей Центральной городской клинической больницы, а ее 17-летние товарищи заботятся о медиках городской детской клинической больницы", – говорится в сообщении.

Напомним, во Львовской области ночью 2 февраля в пожаре в собственном доме погибла семья из трех человек.

госпитализация отравление Ужгород подростки ГСЧС угарный газ несовершеннолетняя
Масштабный пожар в Киевской области: горит центр управления отходами
06 февраля 2025, 18:19
В Ровенской области во время пожара погиб мужчина
06 февраля 2025, 11:30
На Прикарпатье от отравления угарным газом погибла женщина и пострадал мужчина
05 февраля 2025, 00:39
Все новости »
06 февраля 2025
Дмитрий Белоцерковец, ближайший соратник мэра Киева Виталия Кличко, — о конфликте с ОП и предстоящих выборах
Дмитрий Белоцерковец - сопредседатель фракции "УДАР" в Киевсовете, советник мэра столицы Виталия Кличко — рассказал в интервью изданию RegioNews о том, готовится ли политическая сила мэра Кличко идти ...
03 февраля 2025
Конфликт между мэрией Киева и КГВА – кто в столице власть?
Обмен резкими заявлениями между городским головой Киева Виталием Кличко и новоназначенным главой Киевской городской военной администрации Тимуром Ткаченко – это не просто еще один эпизод уже привычног...
31 января 2025
Преподавателей университета Карпенко-Карого обвиняют в домогательствах к студенткам: все подробности нового секс-скандала
Первый месяц 2025 года стал настоящим ужасом для легендарного университета им. Карпенко-Карого, который в свое время закончили многие известные украинские актеры. В основном в социальных сетях студент...
29 января 2025
Дело топ-генералов: решение проблем армии или удар по репутации власти?
Задержание нескольких старших и высших офицеров ВСУ сразу стало резонансным политическим событием. За ним стоят реальные проблемы в армии, о которых давно говорится в публичном пространстве. Тем не ме...
Попытка побега в Румынию провалилась: на Буковине задержали группу мужчин
07 февраля 2025, 02:40
Украинские бойцы уничтожили автомобили и позиции россиян в Харьковской области
07 февраля 2025, 02:15
Изнасиловал и убил женщину с дочерью: пожизненный приговор житель Житомира остался в силе
07 февраля 2025, 01:54
В Киевской области женщина угнала грузовик из СТО
07 февраля 2025, 01:30
В Киевской области в Днепре саперы нашли обломки вражеского дрона
07 февраля 2025, 01:16
В Сумской области в квартире нашли тела женщины и младенца
07 февраля 2025, 00:52
Масштабный пожар в центре управления отходами на Киевщине ликвидировали
07 февраля 2025, 00:35
В Киеве будут судить нотариуса, укравшей более миллиона гривен со счетов умерших людей
07 февраля 2025, 00:28
Сто ножевых за отсутствие сигареты: в Житомире будут судить 18-летнего юношу за убийство прохожего
07 февраля 2025, 00:11
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все видео »
Дмитрий Белоцерковец, ближайший соратник мэра Киева Виталия Кличко, — о конфликте с ОП и предстоящих выборах
Конфликт между мэрией Киева и КГВА – кто в столице власть?
Все публикации »
Вадим Денисенко
Максим Жорин
Сергей Высоцкий
Все блоги »