В Ужгороде три девушки отравились угарным газом во время приготовления ужина

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Инцидент произошел 5 февраля в одной из многоэтажек по улице Климпуша в Ужгороде. В больницу с симптомами отравления угарным газом госпитализировали трех девушек: одну 2003 и двух 2007 годов рождения

Об этом сообщает пресс-центр ГСЧС Украины в Закарпатской области, информирует RegioNews.

По имеющимся данным, потерпевшие девушки совместно снимают квартиру. В тот день они вместе готовили ужин. Через некоторое время у всех троих резко ухудшилось самочувствие.

"Сейчас 20-летняя девушка находится под наблюдением врачей Центральной городской клинической больницы, а ее 17-летние товарищи заботятся о медиках городской детской клинической больницы", – говорится в сообщении.

Напомним, во Львовской области ночью 2 февраля в пожаре в собственном доме погибла семья из трех человек.