Масштабна пожежа на Київщині: горить центр управління відходами
Пожежа сталася сьогодні, 6 лютого, у селі Фастівець Фастівського району. Вогнеборці ліквідують масштабне займання
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресцентр ДСНС України у Київській області.
За наявними даними, близько о 14:50 на вулиці Шевченка загорілося приміщення центру управління відходами на загальній площі 400 квадратних метрів.
"Ліквідація пожежі триває. На гасіння залучено 23 чоловіки особового складу та 7 одиниць техніки", – йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, раніше в Голосіївському районі Києва горів сміттєпереробний завод.
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