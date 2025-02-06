Масштабна пожежа на Київщині: горить центр управління відходами

фото: ДСНС України у Київській області

Пожежа сталася сьогодні, 6 лютого, у селі Фастівець Фастівського району. Вогнеборці ліквідують масштабне займання

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресцентр ДСНС України у Київській області.

За наявними даними, близько о 14:50 на вулиці Шевченка загорілося приміщення центру управління відходами на загальній площі 400 квадратних метрів.

"Ліквідація пожежі триває. На гасіння залучено 23 чоловіки особового складу та 7 одиниць техніки", – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше в Голосіївському районі Києва горів сміттєпереробний завод.