Трагедія на Львівщині: внаслідок пожежі загинула сім’я

фото: ДСНС

У Львівській області вночі 2 лютого у пожежі у власному будинку загинула сім’я із трьох осіб

Про це повідомили у Головному управлінні ДСНС у Львівській області, передає RegioNews.

Як повідомили у відомстві, 2 лютого о 03:43 до рятувальників надійшло повідомлення про пожежу в дерев’яно-цегляному житловому будинку в селі Лавочне Стрийського району.

На момент прибуття рятувальників будинок був охоплений вогнем, а сильне задимлення ускладнювало роботу.

"Під час гасіння біля вхідних дверей було виявлено тіла трьох загиблих: 91-річної власниці будинку, її 66-річної доньки та 69-річного чоловіка", - йдеться у повідомленні.

Через декілька годин пожежу вдалося ліквідувати. Вогонь знищив будинок майже повністю.

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