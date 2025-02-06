На Рівненщині під час пожежі загинув чоловік

фото: ДСНС Рівненщини

Сьогодні, 6 лютого, близько шостої ранку у селищі Рокитне на Рівненщині горів житловий будинок

Про це повідомили в ДСНС Рівненщини, передає RegioNews.

Прибувши на місце події, рятувальники виявили, що вогонь охопив дах та горище житлового будинку.

Під час гасіння пожежі рятувальники виявили тіло чоловіка 1980 року народження.

За попередніми даними, чоловік перебував у будинку під час пожежі і не зміг самостійно врятуватися.

Причини пожежі встановлюються.

Нагадаємо, в Києві внаслідок пожежі в кіоску загинули дві людини.

Раніше ми повідомляли, що в Львівській області вночі 2 лютого у пожежі у власному будинку загинула сім’я із трьох осіб.