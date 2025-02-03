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03 лютого 2025, 23:31

На Волині чоловік вбив свою дружину ножем

03 лютого 2025, 23:31
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Ілюстративне фото
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Жителя Луцька відправили під варту. Його підозрюють у вбивстві його дружини

Про це повідомляє Волинська обласна прокуратура, передає RegioNews.

До суду скерували обвинувальний акт про вчинення 45-річним жителем Луцька умисного вбивства. За даними слідства, 12 вересня 2024 року чоловік посварився з дружиною. Під час конфлікту він вдарив 42-річну ножем. Потерпіла від отриманих ран померла. Наразі чоловік під вартою.

"Згідно із санкцією ч.1 ст. 115 Кримінального кодексу України, вбивство, тобто умисне протиправне заподіяння смерті іншій людині, карається позбавленням волі на строк від семи до п'ятнадцяти років", - нагадали правоохоронці.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що киянин задушив свого товариша простирадлом. Відомо, що чоловіки разом випивали. Під час застілля між ними зав'язалась сварка. Внаслідок цього чоловік не витримав і вбив свого товариша.

Також повідомлялося, що на Волині 20-річний хлопець вбив 70-річну жінку. Відомо, що вони раніше були в неприязних стосунках. Під час сварки хлопець завдав пенсіонерці численних ударів руками та ногами, а потім не надав їй допомоги. Жінка померла.

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