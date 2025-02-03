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Жителя Луцка отправили под стражу. Его подозревают в убийстве его жены

Об этом сообщает Волынская областная прокуратура, передает RegioNews.

В суд был направлен обвинительный акт о совершении 45-летним жителем Луцка умышленного убийства. По данным следствия, 12 сентября 2024 года муж поссорился с супругой. Во время конфликта он ударил 42-летним ножом. Потерпевшая от полученных ран скончалась. Пока мужчина под стражей.

"Согласно санкции ч.1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины, убийство, то есть умышленное противоправное причинение смерти другому человеку, карается лишением свободы на срок от семи до пятнадцати лет", - напомнили правоохранители.

Напомним, ранее сообщалось, что киевлянин задушил своего товарища простыней. Известно, что мужчины вместе выпивали. Во время застолья между ними завязалась ссора. В результате мужчина не выдержал и убил своего товарища.

Также сообщалось, что на Волыни 20-летний парень убил 70-летнюю женщину. Известно, что они раньше были в неприязненных отношениях. Во время ссоры парень нанес пенсионерке многочисленные удары руками и ногами, а затем не оказал ей помощи. Женщина скончалась.