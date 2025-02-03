У Харкові чоловік жорстоко вбив 76-річну матір та її кота

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В Харківській області чоловік наніс смертельний удар сокирою матері, а потім жорстоко розправився з кількома котами

Як передає RegioNews, про це повідомили у поліції Харківської області.

Правоохоронці встановили, що зловмисник вдарив жінку сокирою по голові, внаслідок чого вона одразу загинула. Після вбивства матері чоловік вбив домашнього кота, а потім на вулиці вбив ще трьох тварин.

Під час обшуків за місцем проживання підозрюваного правоохоронці вилучили знаряддя злочину та наркотики.

Слідчі повідомили чоловікові про підозру за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство), ч. 1 ст. 299 (жорстоке поводження з тваринами), ч. 2 ст. 309 (незаконне зберігання наркотичних засобів) Кримінального кодексу України. Йому загрожує до 15 років позбавлення волі.

Нагадаємо, в Київській області чоловік вбив пенсіонерку, бо вона не пригостила його алкоголем.