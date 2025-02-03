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Медикиня неправильно діяла під час вагітності пацієнтки. Внаслідок цього немовля не вижило

Про це повідомляє Волинська обласна прокуратура, передає RegioNews.

За даними правоохоронців, це сталося 9 серпня 2023 року. Тоді гінекологиня неправильно обрала тактику розрішення веденням пологів 28-річної жінки. Внаслідок цього немовля померло. Тепер правоохоронці розпочали кримінальне провадження щодо неналежного виконання лікарем професійних обов'язків.

"Зауважимо, що згідно із санкцією ч.2 ст. 140 КК України неналежне виконання медичним працівником професійних обов’язків, що спричинило тяжкі наслідки неповнолітньому, карається обмеженням волі на строк до п'яти років або позбавленням волі на строк до трьох років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років", - заявили правоохоронці.

Нагадаємо, що 1 лютого стало відомо, що в Одесі в одній з квартир знайшли тіло дитини віком 1 рік і 3 місяці. Тіло дитини було в морозильній камері. Відомо, що хлопчик мешкав зі старшою на рік сестричкою, мешкав з 18-річною матір’ю та її 44-річним неодноразово судимим співмешканцем.