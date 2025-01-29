Фото: Нацполіція

Про це повідомляє поліція Києва, передає RegioNews.

Це сталося, коли чоловіки разом випивали. Під час застілля між ними виник конфлікт. Не стримавши гніву, чоловік задушив свого товариша простирадлом. Правоохоронці затримали його.

"За вчинене фігуранту загрожує до 15-ти років позбавлення волі", - повідомили в поліції.

Нагадаємо, раніше на Закарпатті затримали чоловіка, якого підозрюють у вбивстві 17-річного хлопця. Відомо, що під час розпивання алкоголю між односельцями виник конфлікт. Внаслідок цього чоловік завдав юнаку удару в груди кухонним ножем.

Також повідомлялося, що на Київщині чоловік вбив пенсіонерку, бо вона не пригостила його алкоголем. З'ясувалось, що жінка не захотіла пригощати чоловіка алкоголем, і він за це вдарив її тупою частиною молотка по голові. Згодом - чоловік двічі вдарив жінку ножем у шию.