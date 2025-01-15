На Волині 20-річний хлопець вбив жінку: йому оголосили підозру

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Вбивство сталося у селі Затурці Володимирського району ввечері 12 січня. Юнакові загрожує до 15 років тюрми

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу Національної поліції у Волинській області.

За матеріалами слідства, 70-річна потерпіла та 20-річний підозрюваний вже тривалий час перебували у неприязних стосунках. У розпалі чергової сварки хлопець завдав пенсіонерці численних ударів руками та ногами. Після цього він залишив її вдома без будь-якої допомоги. Жінка померла на місці.

За результатами судово-медичної експертизи, причиною смерті стала важка черепно-мозкова травма та інші тілесні ушкодження.

Поліцейські затримали зловмисника. Правоохоронці оголосили йому про підозру в умисному вбивстві 13 січня. Хлопцеві загрожує до 15 років позбавлення волі. Наразі триває слідство.

Нагадаємо, у Кривому Розі на Дніпропетровщині чоловік жорстоко вбив свою дружину на очах у 9-річної доньки. Після цього він зґвалтував дівчинку.