На закарпатському підприємстві пояснили, чому вирішили наймати працівників із Бангладеш

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На меблевому підприємстві "Ламелла" наймають 30 працівників із Бангладеш, оскільки не можуть залучити на виробництво достатню кількість місцевих людей

Про це заявив комерційний директор підприємства Ярослав Щербан в коментарі "Укрінформу", передає RegioNews.

Представник компанії зазначив, що українці не йдуть працювати на підприємство, оскільки потрібно ставати на облік в ТЦК. Він зазначив, що підприємство має можливість бронювання 50% працівників. Також компанія найняла жінок, які замінили на деяких роботах чоловіків.

"Але деякі види робіт жінки фізично не можуть виконувати. Тому підприємство дійсно шукає робочу силу – одна із міжнародних рекрутингових агенцій запропонувала нам рекрутувати працівників із Бангладеш", – розповів Щербан.

Наразі йдеться про 30 працівників з Бангладеш, зараз їм оформляють візи.

Представник компанії зазначив, що іноземні працівники будуть отримувати середню для підприємства зарплату - 25 тис. грн. Він зауважив, що найняти на таку плату працівників з сусідньої Румунії, наприклад, не вийде.

"Румунам вигідніше рекрутуватися на роботу до Німеччини чи Ірландії на їхні зарплати, а не до нас, хоча це й ближче", – пояснив Щербан.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що меблеве підприємство, що працює у Тячівській громаді на Закарпатті, веде перемовини з Міністерством закордонних справ про працевлаштування на умовах трудового договору 160 осіб із Народної Республіки Бангладеш.