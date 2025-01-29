На закарпатському підприємстві пояснили, чому вирішили наймати працівників із Бангладеш
На меблевому підприємстві "Ламелла" наймають 30 працівників із Бангладеш, оскільки не можуть залучити на виробництво достатню кількість місцевих людей
Про це заявив комерційний директор підприємства Ярослав Щербан в коментарі "Укрінформу", передає RegioNews.
Представник компанії зазначив, що українці не йдуть працювати на підприємство, оскільки потрібно ставати на облік в ТЦК. Він зазначив, що підприємство має можливість бронювання 50% працівників. Також компанія найняла жінок, які замінили на деяких роботах чоловіків.
"Але деякі види робіт жінки фізично не можуть виконувати. Тому підприємство дійсно шукає робочу силу – одна із міжнародних рекрутингових агенцій запропонувала нам рекрутувати працівників із Бангладеш", – розповів Щербан.
Наразі йдеться про 30 працівників з Бангладеш, зараз їм оформляють візи.
Представник компанії зазначив, що іноземні працівники будуть отримувати середню для підприємства зарплату - 25 тис. грн. Він зауважив, що найняти на таку плату працівників з сусідньої Румунії, наприклад, не вийде.
"Румунам вигідніше рекрутуватися на роботу до Німеччини чи Ірландії на їхні зарплати, а не до нас, хоча це й ближче", – пояснив Щербан.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що меблеве підприємство, що працює у Тячівській громаді на Закарпатті, веде перемовини з Міністерством закордонних справ про працевлаштування на умовах трудового договору 160 осіб із Народної Республіки Бангладеш.