На Одещині пенсіонерки налагодили схему вивозу чоловіків за кордон

фото: Поліція Одеської області

В Одеській області поліцейські ліквідували канал переправлення військовозобов’язаних чоловіків через державний кордон за підробленими документами моряків

Про це повідомили у Головному управлінні Національної поліції в Одеській області, передає RegioNews.

Правоохоронці встановили, що двоє жінок 62 та 65 років за грошову винагороду виготовляли фіктивні свідоцтва про проходження фахової підготовки та посвідчення моряка чоловікам, які підлягають мобілізації, і влаштовували їх на морські судна. Після цього клієнти могли покинути Україну під виглядом членів екіпажу.

Вартість своїх послуг жінки оцінили приблизно у 6000 доларів.

Поліцейські провели обшуки у помешканнях пенсіонерок і вилучили понад 180 000 доларів, мобільні телефони, документи, автомобілі та інші речі.

Жінкам оголошено про підозру за ч. 3 ст. 332 Кримінального Кодексу України – в організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України, керівництві такими діями, а також сприянні їх вчиненню порадами, вказівками, наданням засобів, з корисливих мотивів, за попередньою змовою групою осіб, а також за ч. 3 ст. 358 того ж кодексу – в підробленні офіційного документа, який видається підприємством і який надає права, з метою використання його іншою особою, за попередньою змовою групою осіб.

Їм загрожує до 9 років ув’язнення з конфіскацією майна.

Як повідомлялось, у Полтавській області професор вишу організував схему ухилення від мобілізації. Чоловік "торгував" довідками про непридатність військовозобов’язаних до військової служби.

Днями на кордоні затримали 37-річну українку, яка переправляла дівчат до Чехії для зайнять проституцією.