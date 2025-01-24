На Закарпатті прикордонники врятували чоловіка, який ледь не загинув у горах

фото: ДПСУ

У Закарпатській області 24-річний українець намагався незаконно перетнути кордон через засніжені гори і потрапив до реанімації

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Держприкордонслужбу України.

Як повідомили у відомстві, 24-річний житель Кіровоградської області намагався незаконним шляхом перетнути державний кордон і потрапити до Румунії. Чоловік обрав маршрут через засніжене високогір’я і не розрахував власні сили. Через екстремальні погодні умови втікач не зміг рухатися далі.

Прикордонники та рятувальники знайшли туриста за 10 м до кордону. Його пошуки тривали понад 7 годин.

Постраждалого переодягли в теплий одяг, напоїли гарячим чаєм і передали медикам. Наразі порушник перебуває в медичному закладі з переохолодженням та зневодненням.

Раніше на кордоні зі Словаччиною зупинили 5 заробітчан-ухилянтів. Затриманих доставили до підрозділу для оформлення адміністративних матеріалів.

Як повідомлялось, на Закарпатті виявили злочинну групу, яка нелегально переправляла українців за кордон. Зловмисники налагодили "канал" переправлення людей до Угорщини. Вартість "послуги" становила 7500 доларів США.