Розчленували тіло бензопилою та хотіли спалити: до жорстокого вбивства на Закарпатті причетні підлітки

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Про це повідомляє пресслужба Національної поліції в Закарпатській області, передає RegioNews.

За матеріалами справи, 27 січня до правоохоронців звернулася жінка. Вона повідомила про зникнення свого чоловіка, який пішов із дому 24 січня й більше не виходив на зв’язок.

Слідчі встановили, що того дня зниклий бачився з односельцями, з якими розпивав алкоголь. Під час огляду будинку 44-річного чоловіка правоохоронці виявили сліди, схожі на кров. У гаражі поліцейські знайшли закривавлену бензопилу та сумку, в якій був тулуб чоловіка без рук, ніг та голови. Неподалік виявили й ампутовані частини тіла.

Поліцейські затримали господаря будинку та розшукали двох його спільників – 16 та 19-річного юнаків. Слідчі встановили, що троє підозрюваних не лише вбили чоловіка, а й намагалися приховати сліди злочину, спаливши тіло жертви.

Фігурантів помістили до ізолятора тимчасового тримання. Їм інкримінують умисне вбивство, вчинене з особливою жорстокістю та за попередньою змовою групи осіб. Зловмисникам загрожує довічне ув’язнення.

Наразі триває досудове розслідування.

Нагадаємо, у Вишгороді, що на Київщині, чоловік забив до смерті знайомого колуном та сховав тіло в тирсі.