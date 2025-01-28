Житель Київщини забив до смерті знайомого колуном та сховав тіло в тирсі

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У місті Вишгород поліція затримала 54-річного чоловіка, який під час конфлікту вбив свого знайомого, завдавши йому численні удари колуном по голові. Сховане в тирсі тіло жертви виявив родич загиблого

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу Національної поліції в Київській області.

За матеріалами слідства, вбивство сталося на території деревообробного підприємства. Попередньо, під час розпиття алкогольних напоїв між колишніми колегами виникла сварка. У розпалі конфлікту зловмисник схопив колун і завдав ним близько 12 ударів по голові потерпілого. 35-річний чоловік помер на місці.

Аби приховати злочин, фігурант замотав тіло загиблого в ковдру, переніс на заднє подвір’я підприємства і засипав тирсою. Однак тіло виявив родич загиблого.

Зловмисника затримали. Йому повідомили про підозру за фактом умисного вбивства.

"У суді підозрюваному обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою", — йдеться в повідомленні.

Чоловікові загрожує до 15 років позбавлення волі. Наразі триває слідство.

Нагадаємо, на Київщині чоловік вбив пенсіонерку через те, що вона не пригостила його алкоголем.