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28 січня 2025, 05:05

Житель Київщини забив до смерті знайомого колуном та сховав тіло в тирсі

28 січня 2025, 05:05
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фото: Нацполіція
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У місті Вишгород поліція затримала 54-річного чоловіка, який під час конфлікту вбив свого знайомого, завдавши йому численні удари колуном по голові. Сховане в тирсі тіло жертви виявив родич загиблого

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу Національної поліції в Київській області.

За матеріалами слідства, вбивство сталося на території деревообробного підприємства. Попередньо, під час розпиття алкогольних напоїв між колишніми колегами виникла сварка. У розпалі конфлікту зловмисник схопив колун і завдав ним близько 12 ударів по голові потерпілого. 35-річний чоловік помер на місці.

Аби приховати злочин, фігурант замотав тіло загиблого в ковдру, переніс на заднє подвір’я підприємства і засипав тирсою. Однак тіло виявив родич загиблого.

Зловмисника затримали. Йому повідомили про підозру за фактом умисного вбивства.

"У суді підозрюваному обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою", — йдеться в повідомленні.

Чоловікові загрожує до 15 років позбавлення волі. Наразі триває слідство.

Нагадаємо, на Київщині чоловік вбив пенсіонерку через те, що вона не пригостила його алкоголем.

убивство слідство Київська область Вишгород запобіжний захід сокира
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