Расчленили тело бензопилой и хотели сжечь: к жестокому убийству на Закарпатье причастны подростки

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Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции в Закарпатской области, передает RegioNews.

По материалам дела, 27 января к правоохранителям обратилась женщина. Она сообщила об исчезновении своего мужа, ушедшего из дома 24 января и больше не выходившего на связь.

Следователи установили, что в тот день пропавший виделся с односельчанами, с которыми распивал алкоголь. Во время осмотра дома 44-летнего мужчины стражи порядка обнаружили следы, похожие на кровь. В гараже полицейские обнаружили окровавленную бензопилу и сумку, в которой было туловище мужчины без рук, ног и головы. Неподалеку обнаружили ампутированные части тела.

Полицейские задержали хозяина дома и разыскали двух его подельников – 16 и 19-летнего юношей. Следователи установили, что трое подозреваемых не только убили мужчину, но и пытались скрыть следы преступления, сжег тело жертвы.

Фигуранты были помещены в изолятор временного содержания. Им инкриминируют умышленное убийство, совершенное с особой жестокостью и по предварительному сговору группы лиц. Злоумышленникам грозит пожизненное заключение.

В настоящее время продолжается досудебное расследование.

Напомним, в Вышгороде Киевской области мужчина забил до смерти знакомого колуном и спрятал тело в опилках.