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26 січня 2025, 15:41

Вдарив ножем у серце: на Закарпатті затримали підозрюваного в убивстві 17 річного хлопця

26 січня 2025, 15:41
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фото: поліція
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У Мукачівському районі Закарпатської області правоохоронці затримали 56-річного чоловіка за підозрою у вбивстві 17-річного хлопця

Про це повідомили у поліції Закарпатської області, передає RegioNews.

Злочин був здійснений 26 січня. До лікарні доставили 17-річного жителя села Неліпино. У хлопця було ножове поранення в область серця. Медикам не вдалося врятувати життя хлопця.

Поліцейські з'ясували, що вечері загиблий був у гостях у односельця. Під час спільного розпивання алкоголю між ними виник конфлікт. Господар схопив зі столу кухонний ніж та вдарив хлопця у груди.

Чоловіка розшукали та затримали. Наразі він перебуває під вартою в ізоляторі тимчасового тримання.

За умисне вбивство жителеві Закарпаття загрожуватиме до 15 років ув’язнення.

Нагадаємо, раніше на Київщині чоловік вбив пенсіонерку, бо вона не пригостила його алкоголем.

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