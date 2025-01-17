На Закарпатті викрили махінації з програмою "Доступні ліки"

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На Закарпатті команда омбудсмена виявила порушення програми "Доступні ліки" у декількох комунальних підприємствах. Пацієнти були змушені купувати ліки за власні гроші

Про це йдеться у повідомленні Представництва Уповноваженого ВРУ з прав людини в Закарпатській області, передає RegioNews.

"Такі ситуації суперечать основним принципам програми, яка спрямована на забезпечення громадян безкоштовними або частково оплачуваними препаратами", - наголошується у повідомленні.

Також зазначається, що гірська місцевість ускладнює доступ до аптек, тому залучення до програми максимального числа аптек у районних центрах і селах є критично важливим. Програма гарантує для пенсіонерів, людей з інвалідністю чи хронічними захворюваннями безкоштовний або частково оплачуваний доступ до ліків.

Нагадаємо, раніше у Львові затримали голову військово-лікарської комісії та військовозобов’язаного, які організували незаконну схему відстрочки від мобілізації за хабар у 2000 доларів.