У горах на Закарпатті травмувався 12-річний лижник

фото: ДСНС України у Закарпатській області

Інцидент трапився у вівторок, 14 січня, у Хустському районі. Гірські рятувальники надали допомогу юному лижнику

Про це повідомляє пресслужба ДСНС України у Закарпатській області, передає RegioNews.

Виявилося, що 12-річний хлопець разом із мамою відпочивав на території гірськолижного комплексу в селі Пилипець. Під час катання на лижах засніженими схилами юнак травмувався.

"При спуску він впав і відчув різкий біль у нозі. Це побачили рятувальники, що опинилися поруч, та одразу ж надали лижнику долікарську допомогу ", – йдеться в повідомленні.

За допомогою спеціальний саней дитину транспортували до підйомника. Від подальшої госпіталізації мати з сином відмовилися.

Нагадаємо, 8 січня на гірськолижному курорті Львівщини помер 12-річний хлопчик, який катався на лижах. У дитини зупинилося серце.