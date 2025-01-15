У прикордонні Закарпаття зупинили мікроавтобус, запакований сигаретами
В середу, 15 січня, в Закарпатській області на околиці села Мужієво прикордонники зупинили для перевірки мікроавтобус Volkswagen. У багажнику авто виявили 17 ящиків сигарет
Про це повідомляє Держприкордонслужба, передає RegioNews.
Водій мікроавтобуса не зміг пояснити правоохоронцям походження такої великої кількості сигарет та не мав жодних документів на товар.
Виявлені тютюнові вироби передали співробітникам Бюро економічної безпеки.
Нагадаємо, раніше у Вінниці "накрили" підпільний цех, який виготовляв по 40 тисяч цигарок на день.
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