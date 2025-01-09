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У Львові затримали на хабарі голову ВЛК
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09 січня 2025, 21:49

У Львові затримали на хабарі голову ВЛК

09 січня 2025, 21:49
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фото: Офіс генпрокурора
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У Львові затримали голову військово-лікарської комісії та військовозобов’язаного, які організували незаконну схему відстрочки від мобілізації за хабар у 2000 доларів

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Офіс генпрокурора.

Про підозру повідомили 44-річному голові резервного складу військово-лікарської комісії одного з районних ТЦК і СП у Львові та 43-річному військовозобов’язаному уродженцю Сокальщини. Голові ВЛК інкримінують одержання неправомірної вигоди службовою особою, а "клієнту" – надання хабаря.

Військовозобов’язаний звернувся до лікаря для отримання фіктивного діагнозу, а той за 2000 доларів США погодився організувати відтермінування мобілізації. Відповідно до домовленостей, посадовець мав оформити рішення ВЛК про тимчасову непридатність чоловіка до військової служби за станом здоров’я, що дало б йому змогу уникнути призову.

Під час обшуків у його житлі та робочому кабінеті виявлено понад 16 тисяч доларів, 7 тисяч гривень, мобільний телефон, печатку, банківську картку та інші речові докази.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що працівники ДБР завершили досудове розслідування стосовно співробітника Малиновського РТЦК та СП Одеси, який організував заробіток на чоловіках, охочих уникнути мобілізації.

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