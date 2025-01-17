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17 января 2025, 19:12

На Закарпатье разоблачили махинации с программой "Доступные лекарства"

17 января 2025, 19:12
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фото: pixabay.com
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В Закарпатье команда омбудсмена обнаружила нарушение программы "Доступные лекарства" в нескольких коммунальных предприятиях. Пациенты были вынуждены покупать лекарства за собственные деньги

Об этом говорится в сообщении Представительства Уполномоченного ВРУ по правам человека в Закарпатской области, передает RegioNews.

"Такие ситуации противоречат основным принципам программы, направленной на обеспечение граждан бесплатными или частично оплачиваемыми препаратами", - отмечается в сообщении.

Также отмечается, что горная местность затрудняет доступ к аптекам, поэтому привлечение к программе максимального числа аптек в районных центрах и селах критически важно. Программа гарантирует для пенсионеров, людей с инвалидностью или хроническими заболеваниями бесплатный или частично оплачиваемый доступ к лекарствам.

Напомним, ранее во Львове задержали главу военно-врачебной комиссии и военнообязанного, организовавших незаконную схему отсрочки от мобилизации за взятку в 2000 долларов.

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