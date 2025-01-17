За бізнес на джипах – у в'язницю: на Закарпатті бізнесмен отримає тюремний вирок

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В Закарпатській області один з підприємців налагодив схему нелегального переправлення в Україну автомобілів іноземного виробництва

Про це сповіщає пресслужба поліції Закарпатської області. За інформацією правоохоронців, житель Хустського району налагодив продаж автомобілів гуманітарного призначення.

За інформацією правоохоронців, чоловік нібито завозив з Європейського Союзу транспортні засоби через митний пост в Закарпатській області, а далі продавав їх через Internet-майданчики. Зловмиснику слідчі повідомили про підозру

Під час проведення заходів щодо попередження фактів порушення законодавства України у сфері пропуску гуманітарної допомоги через державний митний кордон в умовах воєнного стану, слідчі Відділу поліції № 1 Ужгородського РУП спільно з оперативниками Управління стратегічних розслідувань нібито викрили злочинну схему ввезення авто на пільгових умовах нібито для потреб Збройних Сил України.

За інформацією Поліції Закарпатської області, незаконний канал організував підприємець з Міжгірʼя. Фігурант, замість того, щоб передати автомобілі до благодійних фондів Києва, Запоріжжя та Тернополя, продавав їх через інтернет-сайт та на місцевому авторинку.

Загалом у ході слідства задокументовано завезення зловмисниками на територію України 4 транспортних засобів. Їх загальна вартість склала орієнтовно 1 мільйон гривень.

Співробітники Державної прикордонної служби затримали учасників злочинного угруповування, які незаконно переправляли українських чоловіків за межі країни