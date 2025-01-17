06:55  17 січня
Хотів "віджати" базу відпочинку: на Одещині судитимуть мера Білгород-Дністровського
00:14  17 січня
"Краще здатися, ніж втопитися": на Закарпатті трьох чоловіків спіймали при спробі подолати Тису
00:41  17 січня
Вбила немовля та викинула у сміттєвий бак: на Черкащині матері повідомили про підозру
UA | RU
UA | RU
17 січня 2025, 15:49

За бізнес на джипах – у в'язницю: на Закарпатті бізнесмен отримає тюремний вирок

17 січня 2025, 15:49
Читайте также на русском языке
ілюстративне фото: з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

В Закарпатській області один з підприємців налагодив схему нелегального переправлення в Україну автомобілів іноземного виробництва

Про це сповіщає пресслужба поліції Закарпатської області. За інформацією правоохоронців, житель Хустського району налагодив продаж автомобілів гуманітарного призначення.

За інформацією правоохоронців, чоловік нібито завозив з Європейського Союзу транспортні засоби через митний пост в Закарпатській області, а далі продавав їх через Internet-майданчики. Зловмиснику слідчі повідомили про підозру

Під час проведення заходів щодо попередження фактів порушення законодавства України у сфері пропуску гуманітарної допомоги через державний митний кордон в умовах воєнного стану, слідчі Відділу поліції № 1 Ужгородського РУП спільно з оперативниками Управління стратегічних розслідувань нібито викрили злочинну схему ввезення авто на пільгових умовах нібито для потреб Збройних Сил України.

За інформацією Поліції Закарпатської області, незаконний канал організував підприємець з Міжгірʼя. Фігурант, замість того, щоб передати автомобілі до благодійних фондів Києва, Запоріжжя та Тернополя, продавав їх через інтернет-сайт та на місцевому авторинку.

Загалом у ході слідства задокументовано завезення зловмисниками на територію України 4 транспортних засобів. Їх загальна вартість склала орієнтовно 1 мільйон гривень.

Співробітники Державної прикордонної служби затримали учасників злочинного угруповування, які незаконно переправляли українських чоловіків за межі країни

Закарпаття
"Краще здатися, ніж втопитися": на Закарпатті трьох чоловіків спіймали при спробі подолати Тису
17 січня 2025, 00:14
На Закарпатті біля кордону зі Словаччиною затримали дві групи втікачів
15 січня 2025, 05:47
Сім днів блукали засніженим високогірʼям у пошуках кордону: на Закарпатті затримали трьох чоловіків
14 січня 2025, 01:28
Всі новини »
15 січня 2025
Яким буде курс долара у 2025 році
Наприкінці минулого року долар почав різко дорожчати, зрештою перетнувши позначку у 42 грн за один "зелений" за офіційним курсом Нацбанку. Фактично кожного дня фіксувались нові рекорди падіння гривні ...
13 січня 2025
Полтава може втратити древній Хрестовоздвиженський монастир
Полтава може втратити один зі своїх найвизначніших і найвпізнаваніших символів – древній Хрестовоздвиженський монастир. Усе – через довготривалий зсув ґрунту, який відбувається на горі, де розташовани...
10 січня 2025
Які зміни чекають на українців у 2025 році
2025 рік принесе для більшості українців чимало змін у різних сферах життя — від сплати податків та індексації пенсій до зростання цін на пальне та надбавки до зарплат вчителів. Зрештою, всі ці зміни ...
08 січня 2025
В Києві все буде "Благоустрій"
У чиновницькій касті Києва новопризначений голова Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко – явище по-своєму унікальне. Попри молодий вік – 35 років – він має солідний досвід державно...
Через обстріли Херсонщини постраждали 4 мирних жителів
17 січня 2025, 16:47
Нардепа з Хмельниччини підозрюють у масштабних розкраданнях в Укрзалізниці
17 січня 2025, 16:42
Військовому з Одещини, який загинув у рукопашному бою з окупантом, присвоїли звання Героя України
17 січня 2025, 15:44
Захисники Півночі збили російські "шахеди" і "герберу"
17 січня 2025, 15:39
11 років за зраду: харків'янку на довгий строк ув'язнили за співпрацю з окупантами
17 січня 2025, 15:22
Сили оборони розбили колону російської техніки, яка прямувала до кордону України
17 січня 2025, 15:00
Кількість поранених у Кривому Розі зросла до 7: момент ракетного удару потрапив на відео
17 січня 2025, 14:40
Проєкт "гігават Зеленського": стало відомо, скільки генерації побудували насправді
17 січня 2025, 14:10
У Кривому Розі зросла кількість загиблих внаслідок удару по навчальному закладу
17 січня 2025, 13:44
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Всі відео »
Яким буде курс долара у 2025 році
Полтава може втратити древній Хрестовоздвиженський монастир
Всі публікації »
Тарас Загородній
Юрій Бутусов
Юрій Богданов
Всі блоги »