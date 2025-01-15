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15 січня 2025, 05:47

На Закарпатті біля кордону зі Словаччиною затримали дві групи втікачів

15 січня 2025, 05:47
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фото: ДПСУ
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Прикордонники затримали дві групи чоловіків, які збирались незаконно перетнути українсько-словацький кордон

Про це повідомляє Держприкордонслужба, інформує RegioNews.

У першому випадку рух трьох чоловіків поблизу кордону зафіксувала фотопастка. Прикордонники помітили, що один з них встиг подолати загороджувальний паркан, а інші двоє побігли у зворотному напрямку. Порушників наздогнали та затримали. Ними виявилися жителі Полтавської і Львівської областей.

Утікачів доставили у прикордонний підрозділ, де на них склали адмінпротоколи. Як виявилось, діями чоловіків дистанційно керували організатори переправлення. Послуга перевезення з Ужгорода до кінцевої точки, від якої ті мали йти до кордону ще 15 кілометрів, та смс-вказівки коштували кожному з чоловіків по 10 тисяч доларів.

Інших трьох втікачів оперативники затримали за випереджувальною інформацією. Чоловіки спланували незаконний перетин самотужки. Вони ретельно готувалися до "подорожі" та склали маршрут за онлайн картами. Їх зупинили за кількасот метрів від кордону. Затримані – жителі Харківської, Донецької та Дніпропетровської областей. За спробу незаконного перетинання кордону вони отримали адмінпротоколи, міру покарання вирішуватиме суд.

Нагадаємо, раніше на Закарпатті прикордонники спільно з рятувальниками відшукали трьох "туристів", які втратили орієнтування та просили про допомогу. Чоловіки 7 днів блукали засніженим високогірʼям у пошуках кордону.

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