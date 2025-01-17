За бизнес на джипах – в тюрьму: в Закарпатье бизнесмен получит тюремный приговор

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В Закарпатской области один из предпринимателей наладил схему нелегальной переправки в Украину автомобилей иностранного производства

Об этом сообщает пресс-служба полиции Закарпатской области. По информации правоохранителей, житель Хустского района наладил продажу автомобилей гуманитарного назначения.

По информации правоохранителей, мужчина якобы завозил из Европейского Союза транспортные средства через таможенный пост в Закарпатской области, а дальше продавал их через Интернет-площадки. Злоумышленнику следователи сообщили о подозрении

Во время проведения мероприятий по предупреждению фактов нарушения законодательства Украины в сфере пропуска гуманитарной помощи через государственную таможенную границу в условиях военного положения следователи Отдела полиции № 1 Ужгородского РУП совместно с оперативниками Управления стратегических расследований якобы разоблачили преступную схему ввоза авто на льготных условиях якобы для нужд Вооруженных Сил Украины.

По информации Полиции Закарпатской области, незаконный канал организовал предприниматель из Межгорья. Фигурант вместо того, чтобы передать автомобили в благотворительные фонды Киева, Запорожья и Тернополя, продавал их через интернет-сайт и на местном авторынке.

В ходе следствия задокументирован завоз злоумышленниками на территорию Украины 4 транспортных средств. Их общая стоимость составила ориентировочно 1 миллион гривен.

Сотрудники Государственной пограничной службы задержали участников преступной группировки, незаконно переправлявших украинских мужчин за пределы страны