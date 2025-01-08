Зупинилося серце: на гірськолижному курорті Львівщини помер 12-річний хлопчик

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Трагедія сталася сьогодні вдень, 8 січня, на території одного з гірськолижних комплексів у Стрийському районі. Врятувати дитину не вдалося

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу Національної поліції у Львівській області.

За матеріалами слідства, 12-річний мешканець Києва відпочивав разом із батьками. Трагічний випадок трапився близько 14:30.

"З’їжджаючи з гори на лижах, він впав та отримав важку травму голови. На місці медики надавали хлопчику допомогу, проте, на жаль, він помер", – йдеться у повідомленні.

Наразі правоохоронці проводять слідчі дії.

Як повідомив закарпатський журналіст Віталій Глагола, трагедія сталася на курорті "Плай". За його словами, у дитини, яка спускалась "червоною трасою", після зіткнення із захисною сіткою зупинилось серце.

Нагадаємо, рятувальники Чернігівщини продовжують пошуки 7-річного хлопчика, який зник на річці Снов увечері 7 січня. Тіло його дідуся вже дістали з водойми.