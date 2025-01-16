В горах на Закарпатье травмировался 12-летний лыжник

фото: ГСЧС Украины в Закарпатской области

Инцидент произошел во вторник, 14 января, в Хустском районе. Горные спасатели оказали помощь юному лыжнику

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины в Закарпатской области, передает RegioNews.

Оказалось, что 12-летний парень вместе с матерью отдыхал на территории горнолыжного комплекса в селе Пилипец. Во время катания на лыжах по заснеженным склонам юноша травмировался.

"При спуске он упал и почувствовал резкую боль в ноге. Это увидели оказавшиеся рядом спасатели, и сразу же оказали лыжнику доврачебную помощь", - говорится в сообщении.

С помощью специальных саней ребенка транспортировали к подъемнику. От дальнейшей госпитализации мать с сыном отказались.

Напомним, 8 января на горнолыжном курорте Львовщины скончался 12-летний мальчик, катавшийся на лыжах. У ребенка остановилось сердце.