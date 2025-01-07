Двоє школярів хотіли Тисою переправити киянина в Угорщину

фото: ДПСУ

Прикордонники відділу "Вилок" Мукачівського загону затримали поблизу держрубежу двох 14-річних провідників із Закарпаття та 22-річного жителя Київщини, який мав намір потрапити до Угорщини

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Держприкордонслужбу.

Прикордонний наряд виявив групу осіб із гумовим човном, що прямували до Тиси. Помітивши військовослужбовців, правопорушники намагалися втекти, але їх оперативно зупинили.

З’ясувалося, що неповнолітні мешканці селища Вилок Виноградівського району допомагали переправити 22-річного киянина до Угорщини. За цю послугу він заплатив організаторам 8500 доларів США.

Мешканця Київщини доставили до прикордонного підрозділу. Відносно нього склали адміністративний протокол за спробу незаконного перетинання державного кордону.

Наразі правоохоронці встановлюють осіб, причетних до організації "схеми” нелегального перетину кордону України.

Нагадаємо, раніше у Закарпатській області затримали переправників через кордон, двоє "клієнтів" яких потонули у Тисі.