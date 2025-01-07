Двое школьников хотели Тисой переправить киевлянина в Венгрию

фото: ГПСУ

Пограничники отдела "Вилок" Мукачевского отряда задержали вблизи госграницы двух 14-летних проводников из Закарпатья и 22-летнего жителя Киевщины, который намеревался попасть в Венгрию

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Госпогранслужбу.

Пограничный наряд обнаружил группу лиц с резиновой лодкой, направлявшихся к Тисе. Заметив военнослужащих, правонарушители пытались скрыться, но их оперативно остановили.

Выяснилось, что несовершеннолетние жители поселка Вилок Виноградовского района помогали переправить 22-летнего киевлянина в Венгрию. За эту услугу он заплатил организаторам 8500 долларов США.

Жителя Киевщины доставили в пограничное подразделение. В отношении него был составлен административный протокол за попытку незаконного пересечения государственной границы.

Правоохранители устанавливают лиц, причастных к организации "схемы" нелегального пересечения границы Украины.

Напомним, ранее в Закарпатской области задержали переправителей через границу, двое "клиентов" которых утонули в Тисе.