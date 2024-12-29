На Закарпатті затримали переправників через кордон, двоє "клієнтів" яких потонули у Тисі

фото: поліція

На Закарпатті затримали п'ятьох підозрюваних у переправленні військовозобов'язаних через кордон. Відомо, що двоє їхніх "клієнтів" загинули при спробі нелегального перетину кордону

Про це йдеться у повідомленні на сайті Нацполіції в Закарпатській області, передає RegioNews.

За даними правоохоронців, організували схему 27-річний житель Хустського району та 35-річний житель Івано-Франківщини. До цього чоловіки залучили трьох виконавців — 34-річного жителя Тячівського району, 28 та 29-річних жителів Хустського району.

"Маршрут незаконного переправлення підозрювані проклали через Тису, проте своїх клієнтів переконували, що перетин кордону відбуватиметься сушею", - йдеться у повідомленні.

При цьому. як наголошують у поліції, про існуючу загрозу для життя під час втечі військовозобов’язаним не повідомляли. За свої послуги зловмисники вимагали від 7 до 10 тисяч доларів з людини.

"Такою схемою чоловіки переправили щонайменше 7 громадян України, двоє з яких загинули, ще один — зник безвісти", — йдеться у поліції.

Усіх причетних до схеми затримали 26 грудня. За їхніми місцями проживання провели обшуки. Чоловікам повідомили про підозру, наразі вони перебувають під вартою. Затриманим загрожує до 9 років позбавлення волі.

Нагадаємо, як повідомив раніше речник ДПСУ Андрій Демченко, найбільше спроб нелегального перетину кордону з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну зафіксовано на ділянках з Румунією та Молдовою.