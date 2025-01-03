За 6000 доларів прокладав маршрут до Угорщини: на Закарпатті викрили прикордонника-хабарника
Прикордонник Чопського загону за 6000 доларів допомагав переправляти чоловіків призовного віку через кордон до Угорщини
Про це повідомляє Держприкордонслужба, передає RegioNews.
Фігурант повідомляв організаторам інформацію про пересування прикордонних нарядів і місця розміщення відеоспостереження.
Прикордонника затримали "на гарячому", вилучили гроші і телефон.
Затриманому оголосили підозр, тривають слідчі дії.
Нагадаємо, раніше на Закарпатті затримали переправників через кордон, двоє "клієнтів" яких потонули у Тисі.
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