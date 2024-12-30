На Закарпатті злетів з дороги та перекинувся пасажирський автобус, є постраждалі
У Закарпатській області перекинувся рейсовий автобус. Постраждали дев’ять осіб
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на ДСНС.
Інцидент стався о 07:35 на автошляху місцевого значення між селами Залужжя та Макарьово Мукачівського району.
Пасажирський автобус ПАЗ-3205 прямував за маршрутом Мукачево – Барбово, з’їхав із дороги в кювет та перекинувся догори колесами.
"На момент аварії в салоні перебувало 25 пасажирів, з яких дев’ять осіб бригадами екстреної медичної допомоги було госпіталізовано до Мукачівської центральної районної лікарні", – йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, 25 грудня, неподалік міста Гайсин на Вінниччині сталася смертельна аварія. Загинули двоє курсантів Одеської військової академії та студентка Одеської юридичної академії.
Водійці Tesla, яка влаштувала п'яну смертельну ДТП у Києві, загрожує 12 років в'язниціВсі новини »
30 грудня 2024, 12:45У ДТП на Вінниччині загинули троє молодих людей — майбутні військові та студентка юракадемії
30 грудня 2024, 10:46На Закарпатті затримали переправників через кордон, двоє "клієнтів" яких потонули у Тисі
29 грудня 2024, 15:41
27 грудня 2024
ЗСУ на Курщині, ліквідація МСЕК та "бусифікація": Чим запам'ятався рік, що минає
2024 рік був дуже насиченим для України. ЗСУ продовжують відбивати атаки росіян, тримаючи оборону країни. Втім, в тилу відбуваються не менш важливі для держави події. RegioNews зробив добірку найбільш...
24 грудня 2024
Фінал політичної кризи в Чернігові: чи виграла Банкова?
Після звільнення на початку грудня тимчасового виконувача обов’язків міського голови і секретаря міської ради Чернігова Олександра Ломако на його місце досі ніхто не призначений. По суті, облас...
23 грудня 2024
"Паляниця", "Пекло" та "Рута": чи змінять реактивні ракети-дрони перебіг війни для України
Україна почала масове виробництво ракет-дронів, що здатні долітати на досить великі відстані вглиб росії для ураження там усіляких військових об'єктів. Точні характеристики цих новітніх розробок трима...
18 грудня 2024
Ескалація, заморозка чи мир: чого чекати Україні у 2025 році
Безсумнівно, наступного року Україну чекає низка внутрішньо- та зовнішньополітичних змін. Викликані вони насамперед будуть зміною політичного ландшафту у Сполучених Штатах Америки – найголовнішого пар...
Заступнику командира 110 бригади загрожує 15 років в'язниці: подробиці справи від ДБР
30 грудня 2024, 16:43В Україні остаточно ліквідували МСЕК: Зеленський підписав закон
30 грудня 2024, 16:14Водій електросамоката, який на смерть збив людину у Києві, отримав умовне покарання
30 грудня 2024, 15:46На Львівщині куля з пневматичної рушниці влучила у голову 4-річної дівчинки
30 грудня 2024, 14:43Після відставки Проніна Полтавську ОВА може очолити посадовець із Мукачева
30 грудня 2024, 14:02Депутати обрали нового голову Тернопільської обласної ради
30 грудня 2024, 13:37На Тернопільщині знайшли у колодязі тіло чоловіка, який зник 12 днів тому
30 грудня 2024, 13:16Водійці Tesla, яка влаштувала п'яну смертельну ДТП у Києві, загрожує 12 років в'язниці
30 грудня 2024, 12:45СБУ викрила військового, який організовував підпали обладнання Укрзалізниці
30 грудня 2024, 12:16
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
ЗСУ на Курщині, ліквідація МСЕК та "бусифікація": Чим запам'ятався рік, що минає
Фінал політичної кризи в Чернігові: чи виграла Банкова?
Всі блоги »