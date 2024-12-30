На Закарпатті злетів з дороги та перекинувся пасажирський автобус, є постраждалі

фото: ДСНС

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на ДСНС.

Інцидент стався о 07:35 на автошляху місцевого значення між селами Залужжя та Макарьово Мукачівського району.

Пасажирський автобус ПАЗ-3205 прямував за маршрутом Мукачево – Барбово, з’їхав із дороги в кювет та перекинувся догори колесами.

"На момент аварії в салоні перебувало 25 пасажирів, з яких дев’ять осіб бригадами екстреної медичної допомоги було госпіталізовано до Мукачівської центральної районної лікарні", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 25 грудня, неподалік міста Гайсин на Вінниччині сталася смертельна аварія. Загинули двоє курсантів Одеської військової академії та студентка Одеської юридичної академії.