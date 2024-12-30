На Закарпатье слетел с дороги и перевернулся пассажирский автобус, есть пострадавшие

фото: ГСЧС

В Закарпатской области опрокинулся рейсовый автобус. Пострадали девять человек

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГСЧС.

Инцидент произошел в 07:35 на автодороге местного значения между селами Залужье и Макарево Мукачевского района.

Пассажирский автобус ПАЗ-3205 следовал по маршруту Мукачево – Барбово, съехал с дороги в кювет и перекинулся вверх колесами.

"На момент аварии в салоне находились 25 пассажиров, из которых девять человек бригадами экстренной медицинской помощи были госпитализированы в Мукачевскую центральную районную больницу", – говорится в сообщении.

Напомним, 25 декабря, недалеко от города Гайсин в Винницкой области произошла смертельная авария.