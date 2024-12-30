Водійці Tesla, яка влаштувала п'яну смертельну ДТП у Києві, загрожує 12 років в'язниці
Слідчі поліції Києва повідомили про підозру водійці Tesla, яка п’яною вчинила смертельну ДТП у Солом’янському районі столиці
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на поліцію Києва.
У відомстві нагадали, що подія за участі електрокару трапилася минулого тижня вночі у Солом’янському районі під час комендантської години.
"41-річна водійка Tesla, будучи напідпитку (1,84 проміле), не обрала безпечної швидкості руху та, не впоравшись з керуванням, виїхала за межі проїжджої частини, де скоїла наїзд на бетонний паркан, від чого автомобіль перекинувся на дах", - йдеться у повідомленні.
Внаслідок події двоє пасажирів автомобіля – 40-річний чоловік та 41 річна жінка загинули на місці.
Водійці повідомили про підозру, їй загрожує до дванадцяти років позбавлення волі.
Нагадаємо, 28 грудня у Києві п'яна водійка Tesla врізалася в бетонний паркан, внаслідок ДТП загинули дві людини.