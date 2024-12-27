На Закарпатті зупинили групу ухилянтів, які намагалися переплисти Тису на човні

фото: ДПСУ

Вчора ввечері, 26 грудня, прикордонники відділу «Вилок» Мукачівського загону затримали групу із шести українців, які намагалися незаконно потрапити в Угорщину

Про це повідомляє Держприкордонслужба, передає RegioNews.

Організатори нелегальної переправи, отримавши від кожного "клієнта" щонайменше 15 тисяч доларів, надали чоловікам гумовий човен і підштовхнули їх до перепливання річки Тиса. Однак за 20 метрів до державного рубежу прикордонний патруль зупинив порушників.

Троє чоловіків спробували втекти, ігноруючи вимоги прикордонників. Їх затримали за допомогою службового собаки.

Усім шістьом зловмисникам виписали адмінпротоколи за незаконний перетин або спробу перетину державного кордону. Також трьох порушників притягнули до відповідальності за непокору законним вимогам військовослужбовців.

"Наразі коло осіб, причетних до організації незаконної подорожі чоловіків, встановлюється", — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, на Буковині на Святвечір затримали чотирьох чоловіків, які збирались втекти до Румунії.