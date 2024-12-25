На кордоні затримали колумбійця, який намагався незаконно потрапити в Україну

фото: facebook.com/zahidnuy.kordon

Біля пункту пропуску "Тиса" затримали громадянина Колумбії, який прямував пішки з Угорщини в Україну. Чоловік розповів, що планував сховатися в Україні, аби його не депортували із Євросоюзу

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Держприкордонслужбу.

Прикордонники помітили невідомого чоловіка, що рухався у темряві автомобільним мостом. Його зупинили та опитали. Порушник не мав при собі жодних документів, але він назвався громадянином Колумбії.

Чоловік розповів, що впродовж тривалого часу нелегально проживав та працював у різних країнах Євросоюзу. Коли чоловік проживав в Італії, він отримав лист з вимогою з'явитися у відділок імміграційної поліції. Іноземець злякався депортації та вирішив залишити терени ЄС.

Попутним транспортом чоловік добрався до прикордонного угорського містечка Захонь, а звідти пішки йшов у напрямку України. Він обійшов офіційний пункт пропуску, однак його помітили українські прикордонники.

Правопорушника притягнули до адміністративної відповідальності за незаконний перетин кордону та повернули в Угорщину.

Нагадаємо, раніше з України був депортований громадянин Китаю, який відбував у нашій країні покарання за шпигунство. Найближчі п'ять років в’їзд на територію України чоловікові заборонений.