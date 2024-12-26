01:15  26 грудня
На Закарпатті засудили винуватця ДТП, у якій загинула дитина
06:25  26 грудня
На Хмельниччині космічний "Марсохід" допомагає фермерам вирощувати огірки
05:05  26 грудня
У Києві вівчарка вчепилась зубами в обличчя дівчини: як суд покарав власника пса
UA | RU
UA | RU
26 грудня 2024, 13:54

У ДПСУ розповіли, чи зменшилась кількість охочих перетнути кордон

26 грудня 2024, 13:54
Читайте также на русском языке
фото: ДПСУ
Читайте также
на русском языке

У Львівській області на кордоні з Польщею спостерігається зменшення черг перед пунктами пропуску

Про це повідомляє Держприкордонслужба, передає RegioNews.

Прикордонники не відмічають накопичення автомобілів ні на в'їзд, ні на виїзд з України.

За 24 та 25 грудня прикордонники оформили 61 770 громадян та 9 633 авто. Динаміка перетинання кордону свідчить про перевагу в’їзду над виїздом.

Зазначається, у передріздвяний період в пунктах пропуску на Львівщині відсоток охочих перетнути кордон зріс на 25%, що спричинило скупчення авто.

"Не виключено, що перед новорічними святами пасажиропотік може знову зрости. Для забезпечення ритмічного функціонування пунктів пропуску та оформлення осіб на кордоні збільшено кількість прикордонних нарядів", – додали у ДПСУ.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що протягом 2024 року відмову в перетині кордону вже отримали майже 55 тисяч осіб, більшість з них – військовозобов’язані чоловіки.

прикордонники кордон Польща Львівська область виїзд за кордон
24 грудня 2024
Фінал політичної кризи в Чернігові: чи виграла Банкова?
​​​​​​​Після звільнення на початку грудня тимчасового виконувача обов’язків міського голови і секретаря міської ради Чернігова Олександра Ломако на його місце досі ніхто не призначений. По суті, облас...
23 грудня 2024
"Паляниця", "Пекло" та "Рута": чи змінять реактивні ракети-дрони перебіг війни для України
Україна почала масове виробництво ракет-дронів, що здатні долітати на досить великі відстані вглиб росії для ураження там усіляких військових об'єктів. Точні характеристики цих новітніх розробок трима...
18 грудня 2024
Ескалація, заморозка чи мир: чого чекати Україні у 2025 році
Безсумнівно, наступного року Україну чекає низка внутрішньо- та зовнішньополітичних змін. Викликані вони насамперед будуть зміною політичного ландшафту у Сполучених Штатах Америки – найголовнішого пар...
11 грудня 2024
"Втомлені" мости Києва: чи загрожує столиці транспортний колапс між двома берегами Дніпра
1 грудня 2024 року у Києві нарешті відкрили для руху приватного транспорту Подільський міст, що з’єднує два береги Дніпра. На цю подію містяни очікували кілька десятків років, а сам міст вже давно отр...
Прикордонники показали, як збили на Півночі російські "шахеди"
26 грудня 2024, 14:30
У Києві судитимуть чоловіка, який довів до самогубства 18-річного хлопця
26 грудня 2024, 14:22
Фіктивні інвалідності: двом прокурорам та двом посадовцям МСЕК оголосили підозру
26 грудня 2024, 14:20
Суд виніс вирок жителю Київщини, який застрелив собаку на очах у дітей
26 грудня 2024, 14:08
Окупанти обстріляли село на Херсонщині: поранений чоловік
26 грудня 2024, 13:32
Мешканка Рівненщини померла через отруєння чадним газом
26 грудня 2024, 13:20
У Запоріжжі затримали посередника в "схемі" встановлення фіктивної інвалідності чоловікам
26 грудня 2024, 13:05
Неякісні спальники для Нацгвардії на 30 млн грн: директору підприємства оголосили підозру
26 грудня 2024, 12:50
На Волині легковик злетів у кювет та перекинувся: водія викинуло з авто
26 грудня 2024, 12:41
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Всі відео »
Фінал політичної кризи в Чернігові: чи виграла Банкова?
"Паляниця", "Пекло" та "Рута": чи змінять реактивні ракети-дрони перебіг війни для України
Всі публікації »
Вадим Денисенко
Вадим Денисенко
Юрій Ніколов
Всі блоги »