фото: ДПСУ

У Львівській області на кордоні з Польщею спостерігається зменшення черг перед пунктами пропуску

Про це повідомляє Держприкордонслужба, передає RegioNews.

Прикордонники не відмічають накопичення автомобілів ні на в'їзд, ні на виїзд з України.

За 24 та 25 грудня прикордонники оформили 61 770 громадян та 9 633 авто. Динаміка перетинання кордону свідчить про перевагу в’їзду над виїздом.

Зазначається, у передріздвяний період в пунктах пропуску на Львівщині відсоток охочих перетнути кордон зріс на 25%, що спричинило скупчення авто.

"Не виключено, що перед новорічними святами пасажиропотік може знову зрости. Для забезпечення ритмічного функціонування пунктів пропуску та оформлення осіб на кордоні збільшено кількість прикордонних нарядів", – додали у ДПСУ.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що протягом 2024 року відмову в перетині кордону вже отримали майже 55 тисяч осіб, більшість з них – військовозобов’язані чоловіки.