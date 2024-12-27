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27 грудня 2024, 00:41

На Буковині на Святвечір затримали чотирьох чоловіків, які збирались втекти до Румунії

27 грудня 2024, 00:41
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фото: ДПСУ
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На Буковині прикордонники затримали чотирьох чоловіків з Запорізької області, які збирались перетнути кордон з Румунією

Про це повідомляє Держприкордонслужба, передає RegioNews.

На Святвечір, 24 грудня, за допомогою техніки на ділянці "Селятин" прикордонники виявили групу чоловіків у маскувальних костюмах і з наплічниками. Вони прямували гірською дорогою до кордону.

Затримані – четверо чоловіків із Запорізької області віком від 21 до 44 років. Вони зізналися, що хотіли нелегально потрапити до Румунії.

До подорожі чоловіки ретельно підготувалися: взяли їжу, воду, теплі речі та спорядження для маскування. Але уникнути прикордонників їм не вдалося.

Порушників доставили до підрозділу, де на них склали адмінпротоколи за спробу незаконного перетину кордону.

Нагадаємо, раніше на Буковині затримали організатора переправлення чоловіків за кордон з арсеналом зброї.

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